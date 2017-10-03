В Запорожье совершено покушение на главу Союза армян: Его охранник в реанимации

PanARMENIAN.Net - 2 октября около 10:00 произошло покушение на руководителя Союза армян в Запорожской области Арташеса Саргсяна. Об этом сообщил вице-президент Союза армян Рудольф Акопян.

В Саргсяна стреляли из огнестрельного оружия возле здания Союза армян на бульваре Шевченко. В него выстрелили, когда Саргсян выходил из своей машины. Лидера армянской диаспоры успел прикрыть охранник, которого ранили. Пуля попала в живот навылет. Охранника, не дожидаясь приезда «скорой», увезли в больницу. Сейчас он находится в реанимации, передает Forpost.

Сам Саргсян сразу же после выстрела забежал в здание Союза армян. На место стрельбы вызвали полицию. Правохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

«Мы не знаем с чем может быть связано покушение. Члены нашей организации не ведут никакой противоправной деятельности. Видимо, мы кого-то не устраиваем в городе»,- сообщил Акопян.