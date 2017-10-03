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Ватикан дал первую официальную оценку сериалу «Молодой Папа» с Джудом Лоу

Ватикан дал первую официальную оценку сериалу «Молодой Папа» с Джудом Лоу
3 октября 2017 - 12:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Ватиканская газета «Римский вестник» (L’Osservatore Romano) в номере от 1 октября опубликовала рецензию на сериал «Молодой Папа», премьера которого состоялась в 2016 году. Официальные представители Ватикана все это время воздерживались от каких-либо официальных оценок этого художественного произведения – даже несмотря на то, что большинство посмотревших сериал критиков поставили ему положительные оценки.

Газета «Римский вестник» – официальное издание Ватикана – на протяжении года не обращала внимания на сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа», главную роль в котором исполнил Джуд Лоу. Известно, что многие другие крупные католические СМИ обрушились на этот проект с критикой: их возмутила не только попытка «покуситься» на духовные ценности, но и то, что режиссер Паоло Соррентино, по их мнению, довольно поверхностно отнесся к истории, пишет Filmpro.

Вопреки ожиданиям, обозреватель газеты L’Osservatore Romano Хуан Мануэль де Прада похвалил «восхищение католической Церковью», которое проходит красной нитью через все вышедшие эпизоды. В своей рецензии он написал, что, несмотря на это, заметно фривольное отношение к повествованию, а также обилие пафоса, который, по его мнению, не присущ Ватикану.

В центре сюжета сериала лежит история первого Папы-американца, которым стал Ленни Белардо, – сложный и противоречивый персонаж. В своем религиозном правлении многим он кажется самым консервативным из всех современных Римских Пап, но при этом полным сострадания к бедным и слабым. Белардо, Папа Пий XIII, иногда ведёт себя слишком эксцентрично, иногда пугающе, а его действия на этом важном посту являются абсолютно непредсказуемыми.

Ссылки по теме:
Filmpro: Ватикан впервые оценил сериал «Молодой Папа» с Джудом Лоу
AP. Vatican newspaper chimes in _ finally _ on ‘The Young Pope’
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