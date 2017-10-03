Данни Блинд назвал Мхитаряна одним из любимчиков Моуринью

PanARMENIAN.Net - Бывший главный тренер сборной Нидерландов Данни Блинд выразил мнение, что у наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в этом сезоне есть группа незаменимых игроков. В их числе он назвал полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна.

За манкунианцев выступает сын Данни — универсальный защитник Дейли Блинд.

«У Моуринью есть шесть игроков, которые формируют костяк МЮ. Это Давид де Хеа, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Поль Погба, Генрих Мхитарян и Ромелу Лукаку. Для Моуринью это каркас команды. Валенсия, к тому же, является капитаном. Вокруг этой шестерки избранных он может менять остальных игроков»,- сказал Блинд в интервью ZiggoSport, пишет Manutd.one.

Блинд уверен, что успех атакующих действий команды во многом зависит от игры армянского плеймейкера Мхитаряна: «Все говорят о Лукаку, забивающем много голов. Но нападающему нужны игроки, которые будут отдавать ему голевые передачи».

«Он (Мхитарян) очень важен для «Юнайтед». Он поддерживает темп игры, он способен создать опасный момент в штрафной одним касанием, и он прекрасно читает игру у ворот соперника в любых ситуациях»,- заметил Блинд.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян очень результативно начал для себя новый сезон английской Премьер-лиги. После пяти стартовых туров нового сезона АПЛ в активе 28-летнего армянского футболиста, который принял участие в каждой из встреч, уже шесть очков по системе «гол+пас» (1 гол и 5 результативных передач). При этом за весь прошлый сезон АПЛ Мхитарян набрал пять очков (4 гола и 1 результативная передача) в 24 матчах.