Данни Блинд назвал Мхитаряна одним из любимчиков Моуринью
3 октября 2017 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший главный тренер сборной Нидерландов Данни Блинд выразил мнение, что у наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в этом сезоне есть группа незаменимых игроков. В их числе он назвал полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна.
За манкунианцев выступает сын Данни — универсальный защитник Дейли Блинд.
«У Моуринью есть шесть игроков, которые формируют костяк МЮ. Это Давид де Хеа, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Поль Погба, Генрих Мхитарян и Ромелу Лукаку. Для Моуринью это каркас команды. Валенсия, к тому же, является капитаном. Вокруг этой шестерки избранных он может менять остальных игроков»,- сказал Блинд в интервью ZiggoSport, пишет Manutd.one.
Блинд уверен, что успех атакующих действий команды во многом зависит от игры армянского плеймейкера Мхитаряна: «Все говорят о Лукаку, забивающем много голов. Но нападающему нужны игроки, которые будут отдавать ему голевые передачи».
«Он (Мхитарян) очень важен для «Юнайтед». Он поддерживает темп игры, он способен создать опасный момент в штрафной одним касанием, и он прекрасно читает игру у ворот соперника в любых ситуациях»,- заметил Блинд.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян очень результативно начал для себя новый сезон английской Премьер-лиги. После пяти стартовых туров нового сезона АПЛ в активе 28-летнего армянского футболиста, который принял участие в каждой из встреч, уже шесть очков по системе «гол+пас» (1 гол и 5 результативных передач). При этом за весь прошлый сезон АПЛ Мхитарян набрал пять очков (4 гола и 1 результативная передача) в 24 матчах.
Самое значимое
Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
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