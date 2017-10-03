«Неделя моды в Ереване»: Дизайнеры из Армении, Белоруссии и России представят свои коллекции

PanARMENIAN.Net - С 5 по 8 октября в столице Армении состоится «Неделя моды в Ереване» под названием Golden Lace (Золотое кружево).

Как сообщила в беседе с PanARMENIAN.Net основатель fashion-сообщества AFD-International fashion day и организатор Ереванской недели моды Наира Ниазян, в рамках мероприятия свои коллекции представят 8 дизайнеров из Армении, России, Белоруссии, по 2 дизайнера каждый день.

Так, за 4 дня показов коллекции модной одежды и аксессуаров представят Гаяне Мартиросян (Армения), Вероника Канашевич (Белоруссия), Evoshka style (Белоруссия) дизайнера Ивлин Обейт Юссеф из Сирии, Leya.me (Россия), Александра Козловская (Белоруссия), Alena Stepina (Россия), бренд MAVITA дизайнера Татевик Манукян (Армения), MP Wood (Армения).

Параллельно состоится также Международная выставка ювелирных изделий и часов JUNWEX Yerevan Show 2017, которая пройдет при поддержке российского отраслевого медиа-холдинга «РЕСТЭК JUNWEX» и ювелирного холдинга «Меридиан».

Выставка и Неделя моды пройдут в экспоцентре «Меридиан».

Весной 2017 года «Неделю моды в Ереване» открыл легендарный российский кутюрье Вячеслав Зайцев.

Впервые Yerevan Fashion Week. Golden Lace прошла в Армении 24-26 октября 2014 года.