Президент Футбольной федерации Польши: Сборная Армении – опасный соперник

PanARMENIAN.Net - Сборная Польши пока еще не одерживала побед в Армении. Такое заявление сделал президент Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек.

«Попытаемся на этот раз достичь победы. Однако, это не так уж легко, поскольку сборная Армении – опасный соперник, когда играет на своем поле, демонстрирует свои лучшие стороны. Вспомним, хотя бы, наш первый матч с армянами. Мы лишь на последней минуте смогли вырвать победу, несмотря на то, что перед этим сборная Армении на своем поле проиграла Румынии со счетом 0:5», – сказал Бонек, комментируя отборочный матч Армения – Польша чемпионата мира 2018 года, пишет А1+.

Бывший футболист отметил, что для них большее значение имеет матч с Армении, нежели встреча с Черногорией на своем поле.

«Если мы победим Армению, то, как минимум, обеспечим 2-е место, кроме того, возрастет наша возможность остаться на 1-й строке. Для этого следует забыть все вопросы и сосредоточиться только на матче с армянами», – заключил Збигнев Бонек.

Отборочный матч чемпионата мира 2018 года Армения – Польша состоится 5 октября, на «Республиканском» стадионе в Ереване.