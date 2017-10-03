Президент Футбольной федерации Польши: Сборная Армении – опасный соперник
3 октября 2017 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Польши пока еще не одерживала побед в Армении. Такое заявление сделал президент Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек.
«Попытаемся на этот раз достичь победы. Однако, это не так уж легко, поскольку сборная Армении – опасный соперник, когда играет на своем поле, демонстрирует свои лучшие стороны. Вспомним, хотя бы, наш первый матч с армянами. Мы лишь на последней минуте смогли вырвать победу, несмотря на то, что перед этим сборная Армении на своем поле проиграла Румынии со счетом 0:5», – сказал Бонек, комментируя отборочный матч Армения – Польша чемпионата мира 2018 года, пишет А1+.
Бывший футболист отметил, что для них большее значение имеет матч с Армении, нежели встреча с Черногорией на своем поле.
«Если мы победим Армению, то, как минимум, обеспечим 2-е место, кроме того, возрастет наша возможность остаться на 1-й строке. Для этого следует забыть все вопросы и сосредоточиться только на матче с армянами», – заключил Збигнев Бонек.
Отборочный матч чемпионата мира 2018 года Армения – Польша состоится 5 октября, на «Республиканском» стадионе в Ереване.
Самое значимое
Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Известны лауреаты Нобелевской премии по физике Вайсс считает, что присуждение ему премии - это награда всем людям, которые трудились в проекте LIGO
Более 650 женщин в Азербайджане страдают от алкоголизма «От алкоголизма страдают в основном лица в возрасте 30-35 лет. В 2016 году в связи с алкогольной зависимостью на учет поставлен 551 человек, в том числе 28 женщин», - отметила она
Заявление: Армения и РФ продолжат искать мирное и взаимоприемлемое решение карабахского конфликта Стороны уделили особое внимание парламентской дипломатии как неотъемлемому элементу внешнеполитической деятельности государства
В Армении не продлят отсрочку по внедрению обязательной накопительной пенсионной системы Замминистра напомнил, что согласно действующему законодательству, после последних перенесенных сроков, полноценное внедрение обязательной накопительной системы предусмотрено с 1 июля 2018 года