Заявление: Армения и РФ продолжат искать мирное и взаимоприемлемое решение карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Армения и Россия подтвердили стремление продолжить искать мирное и взаимоприемлемое решение карабахского конфликта на основе принципов, содержащихся в совместных заявлениях президентов стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в совместномармяно-российском заявлении.

В Москве 29 сентября состоялось совместное заседание Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения и Комитета Совета Федерации по международным делам – в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе предыдущего заседания, прошедшего в Ереване 19 ноября 2016 г.

«В ходе заседания стороны отметили, что в 2017 г. исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения, была дана высокая оценка сложившемуся механизму межпарламентского сотрудничества в рамках двухстороннего российско-армянского политического диалога. Стороны выразили удовлетворение поступательным развитием и укреплением отношений дружбы и сотрудничества между двумя государствами»,- говорится в заявлении.

Стороны подчеркнули в заявлении близость или совпадение позиций по вопросам международной повестки дня, в частности касающихся построения миропорядка основанного на укреплении многополярности, международных институтов и соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права. Стороны также обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью, высказали поддержку совместным усилиям в рамках ОДКБ по обеспечению стабильного и мирного развития Южного Кавказа.

«Стороны подчеркнули необходимость продолжения курса на укрепление сотрудничества как на международном, так и на региональном уровне с целью противодействия экстремизму и нелегальной миграции, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и других запрещенных препаратов.

Обсудив перспективы экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и интеграционную динамику, стороны отметили успехи в сфере торгово-экономического взаимодействия. Стороны подчеркнули важность углубления и развития взаимной экономической интеграции для достижения целей и задач Евразийского экономического союза как современного, эффективного и конкурентоспособного объединения, способствующего укреплению интеграционного взаимодействия и дополнительному росту экономик, входящих в него стран.

Стороны подтвердили готовность продолжать работу, направленную на упрощение перемещения денег, товаров, рабочей силы и услуг в целях создания благоприятной инвестиционной атмосферы и налаживания межрегионального взаимодействия.

Обсудив состояние межпарламентского сотрудничества на международных парламентских площадках: МПА СНГ, ПА ОДКБ, Межпарламентского союза, ПА ОБСЕ и других, стороны отметили положительную динамику взаимодействия двух стран, позволившую вырабатывать новые подходы в сфере межпарламентского сотрудничества в рамках двухсторонних отношений, выразили готовность координировать свои действия в рамках международных парламентских организаций,- говорится в заявлении.

Стороны уделили особое внимание парламентской дипломатии как неотъемлемому элементу внешнеполитической деятельности государства. Стороны считают, что совместные заседания придают дополнительный импульс развитию и гармонизации национальных законодательств, а также совершенствованию правоприменительной практики.

«Стороны подтвердили готовность и заинтересованность активно взаимодействовать в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в городе Санкт-Петербурге 14-18 октября 2017 г. Стороны договорились о проведении очередного совместного заседания в городе Ереване, Республика Армения, в первой половине 2018 г.»,- говорится в заявлении.