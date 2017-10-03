«Барселона» присоединилась к всеобщей забастовке организаций Каталонии: Клуб закрыт
3 октября 2017 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Футбольный клуб «Барселона» присоединился к забастовке организаций Каталонии, которая состоялась 3 октября.
«Футбольный клуб «Барселона» присоединяется к всеобщей забастовке, клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться», — говорится в сообщении клуба, пишет Sports.ru.
1 октября в Каталонии прошел референдум по вопросу независимости региона от Испании, который Мадрид назвал незаконным. По данным властей Каталонии, за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших.
Позже на площади Каталонии в центре Барселоны состоялся митинг, на котором лидеры общественных националистических организаций Каталонии объявили, что созывают всеобщую забастовку 3 октября.
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