«Барселона» присоединилась к всеобщей забастовке организаций Каталонии: Клуб закрыт

PanARMENIAN.Net - Футбольный клуб «Барселона» присоединился к забастовке организаций Каталонии, которая состоялась 3 октября.

«Футбольный клуб «Барселона» присоединяется к всеобщей забастовке, клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться», — говорится в сообщении клуба, пишет Sports.ru.

1 октября в Каталонии прошел референдум по вопросу независимости региона от Испании, который Мадрид назвал незаконным. По данным властей Каталонии, за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших.

Позже на площади Каталонии в центре Барселоны состоялся митинг, на котором лидеры общественных националистических организаций Каталонии объявили, что созывают всеобщую забастовку 3 октября.