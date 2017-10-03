На Солнце обнаружили фигуру в виде сердца
3 октября 2017 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники Физического института РАН имени Лебедева зафиксировали появление на Солнце фигуры в виде сердца. Она возникла в ночь на 3 октября, сообщается на сайте института.
«Такой удивительный знак волей случая оказался сформирован на поверхности нашей звезды расположенными здесь магнитными полями. Внешний контур фигуры был «нарисован» холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что центр фигуры пришелся именно на ту часть Солнца, которая направлена на Землю.
Спустя несколько часов фигура пропала. Такие «рисунки» возникают на поверхности Солнца случайно в результате сложных взаимодействий магнитных полей в его недрах и на поверхности.
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Случай не единичный
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