На Солнце обнаружили фигуру в виде сердца

PanARMENIAN.Net - Сотрудники Физического института РАН имени Лебедева зафиксировали появление на Солнце фигуры в виде сердца. Она возникла в ночь на 3 октября, сообщается на сайте института.

«Такой удивительный знак волей случая оказался сформирован на поверхности нашей звезды расположенными здесь магнитными полями. Внешний контур фигуры был «нарисован» холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что центр фигуры пришелся именно на ту часть Солнца, которая направлена на Землю.

Спустя несколько часов фигура пропала. Такие «рисунки» возникают на поверхности Солнца случайно в результате сложных взаимодействий магнитных полей в его недрах и на поверхности.