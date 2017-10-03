Бет Харт даст концерт в Тбилиси в ноябре

PanARMENIAN.Net - Американская певица, королева блюза, музыкант и композитор Бет Харт 18 ноября 2017 года даст концерт в парке старого ипподрома в Тбилиси (Hippodrome Park).

Стоимость билетов начиналась от 40 лари, однако билеты по этой цене уже закончились. Сейчас в продаже остались билеты только по 60 и 70 лари.

Бет Харт уже дважды выступала в Тбилиси: в 2014 году c сольным концертом и в 2015 году на фестивале Tbilisi Open Air. В июне 2015 года американская певица дала концерт в Ереване.

Бет Харт родилась в Лос-Анджелесе в 1972 году. Игре на фоно научилась очень рано, бросила играть классику для других, бросила среднюю школу и ушла с головой в написание песен и музыки для себя. В 1993-м у Бет Харт уже была сплоченная команда, собственный материал и, что самое главное, менеджер. Вскоре Бет Харт заметил известный музыкальный продюсер Дэвид Фостер, который предложил ей записать дебютный альбом на своем лейбле «143 Records».