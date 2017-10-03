Саакашвили попросил политического убежища на Украине

PanARMENIAN.Net - Экс-президент Грузии, лидер политической партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине. Об этом сообщил его адвокат Маркиян Галабала.

«Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище - это бытовое название этого статуса», - сказал он, передает ТАСС.

По информации защитника, соответствующее заявление было отправлено в управление Государственной миграционной службы (ГМС) Украины во Львовской области 11 сентября. «ГМС пока не ответила на прошение. По закону, ответ должен быть получен в течение суток», - добавил Галабала.

Тем временем в генпрокуратуре и минюсте Украины утверждают, что вопрос об экстрадиции экс-президента Грузии в Тбилиси пока не решен. Решение об экстрадиции Саакашвили будет принимать министерство юстиции после соответствующей проверки, сообщил глава ведомства Павел Петренко. Он пояснил, что экстрадиция - это сугубо юридическая и правовая процедура, а поскольку Украина, по словам министра, демократическая страна, то окончательное решение будет принимать минюст после получения всех материалов предэкстрадиционной проверки, которая возложена на генпрокуратуру. Петренко также подчеркнул, что никакой политики в этом решении не будет.

Лишенный указом президента Петра Порошенко украинского гражданства Саакашвили 10 сентября въехал на Украину через пункт пропуска «Шегини». При этом толпа сторонников политика прорвала кордон пограничников. 12 сентября он объявил, что планирует объехать «многие города и села» на Украине. Передвигаться по Украине Саакашвили, по его словам, будет «на машинах, на перекладных, автостопом», так как у него нет паспортов и он не может купить билет на самолет или поезд.