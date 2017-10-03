Сопредседатели МГ ОБСЕ отпавятся в Баку 7 октября: До этого посетят Ереван
3 октября 2017 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ отправятся в Азербайджан 7 октября. Об этом заявил 3 октября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
По его словам, до этого они посетят Ереван, пишет Trend.
«Сопредседатели приезжают с целью обсуждения повестки предстоящей встречи глав Азербайджана и Армении»,- отметил Мамедъяров.
По его словам, посредники после встречи глав двух стран «хотят достичь логических результатов и сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки».
Ранеепресс-служба посольства США в Армении сообщила, чтосопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефер посетит с первым официальным визитом Ереван и Баку – для встречи с местными должностными лицами и ознакомления с ситуацией на месте.В ходе регионального визита Шефер вместе с сопредседателями от России и Франции примет участие во встречах высокого уровня.
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По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
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