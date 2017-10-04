Аронян вошел в тройку универсальных шахматистов мира
4 октября 2017 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Фонд 13-го чемпион мира по шахматам Гари Каспарова и и организация Grand Chess Tour опубликовали универсальные шахматные рейтинги.
Были учтены классические, быстрые партии и блиц-шахматы.
Рейтинг с 2867 очками возглавляет чемпион мира Магнус Карлсен. Следующие два места разделяют армянский гроссмейстер Левон Аронян и американец Хикару Накамура, которые заработали по 2803 очко.
За ними следуют Максим Вашье-Лаграв с 2802 очками, Александр Грищук с 2797 очками, Владимир Крамник с 2792 очками, Уэсли Сон с 2789 очками. В десятку вошли также Шахрияр Мамедъяров (2785), Сергей Карякин (2783), Дин Лижень (2780).
Армянский гроссмейстер Левон Аронян занимает второе место в обновленном октябрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), поднявшись вверх на две позиции. Текущий рейтинг Ароняна составляет 2801 очко.
Самое значимое
Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Yahoo признали: В результате взлома в 2013 году были похищены данные всех 3 млрд пользователей Ранее в интернет-компании полагали, что взлом затронул около 1 млрд учетных записей. Но расследование выявило, что масштабы хакерской атаки были значительно больше
Кейт Уинслет снимется в продолжении «Аватара» Премьера картины должна состояться 18 декабря 2020 года. В съемках также примут участие Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер, сыгравшие в первом фильме
Comedy Club получил ТЭФИ в номинации «Лучшая юмористическая программа» Лучшими ведущими стали Ольга Скабеева и Евгений Попов из «60 минут», а также Роман Бабаян из «Права голоса»
Каталония вскоре провозгласит независимость По словам Пучдемона, его правительство предпримет соответствующий шаг уже в конце текущей или в начале следующей недели