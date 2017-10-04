Аронян вошел в тройку универсальных шахматистов мира

PanARMENIAN.Net - Фонд 13-го чемпион мира по шахматам Гари Каспарова и и организация Grand Chess Tour опубликовали универсальные шахматные рейтинги.

Были учтены классические, быстрые партии и блиц-шахматы.

Рейтинг с 2867 очками возглавляет чемпион мира Магнус Карлсен. Следующие два места разделяют армянский гроссмейстер Левон Аронян и американец Хикару Накамура, которые заработали по 2803 очко.

За ними следуют Максим Вашье-Лаграв с 2802 очками, Александр Грищук с 2797 очками, Владимир Крамник с 2792 очками, Уэсли Сон с 2789 очками. В десятку вошли также Шахрияр Мамедъяров (2785), Сергей Карякин (2783), Дин Лижень (2780).

Армянский гроссмейстер Левон Аронян занимает второе место в обновленном октябрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), поднявшись вверх на две позиции. Текущий рейтинг Ароняна составляет 2801 очко.