Парламент РА не одобрил создание комиссии по рассмотрению вопроса о выходе Армении из ЕАЭС
4 октября 2017 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Армении проголосовал против создания временной комиссии по рассмотрению вопроса о выходе республики из ЕАЭС.
За создание комиссии проголосовали десять депутатов, против – 79, пишет Aysor.am.
Оппозиционная фракция «Елк» представлена 9 депутатами, и пока неизвестно, кто еще проголосовал за создание временной комиссии.
Представленный блоком «ЕЛК» («Выход») проект решения Национального собрания о выходе Армении из Евразийского экономического союза в середине сентября был официально введен в обращение.Документ был введен в обращение с 11 сентября, в день начала осенней сессии парламента. В качестве обоснования своей инициативы авторы документа отмечают, что за 3 года членства республики в ЕАЭС, ВВП Армении в долларовом выражении сократился на 8%, уровень занятости снизился на 13%, международные резервы сократились на 40%, государственный долг вырос на 10%. Одновременно зафиксировано и сокращение инвестиций в экономику страны.
Самое значимое
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Хадиджу Исмайлову вызвали в полицию из-за «участия в митингах» Кроме того, по словам журналистки, от нее потребовали сведений обо всех родственниках – бабушке, дедушке, дядях, тетях, брате, сестре
В Yahoo признали: В результате взлома в 2013 году были похищены данные всех 3 млрд пользователей Ранее в интернет-компании полагали, что взлом затронул около 1 млрд учетных записей. Но расследование выявило, что масштабы хакерской атаки были значительно больше
Кавани – о конфликте с Неймаром: «Сейчас все спокойно» «ПСЖ» идет первым в чемпионате Франции с 22 очками, идущий вторым «Монако» имеет 19 баллов в активе
Кейт Уинслет снимется в продолжении «Аватара» Премьера картины должна состояться 18 декабря 2020 года. В съемках также примут участие Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер, сыгравшие в первом фильме