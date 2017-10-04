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Парламент РА не одобрил создание комиссии по рассмотрению вопроса о выходе Армении из ЕАЭС

Парламент РА не одобрил создание комиссии по рассмотрению вопроса о выходе Армении из ЕАЭС
4 октября 2017 - 11:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении проголосовал против создания временной комиссии по рассмотрению вопроса о выходе республики из ЕАЭС.

За создание комиссии проголосовали десять депутатов, против – 79, пишет Aysor.am.

Оппозиционная фракция «Елк» представлена 9 депутатами, и пока неизвестно, кто еще проголосовал за создание временной комиссии.

Представленный блоком «ЕЛК» («Выход») проект решения Национального собрания о выходе Армении из Евразийского экономического союза в середине сентября был официально введен в обращение.Документ был введен в обращение с 11 сентября, в день начала осенней сессии парламента. В качестве обоснования своей инициативы авторы документа отмечают, что за 3 года членства республики в ЕАЭС, ВВП Армении в долларовом выражении сократился на 8%, уровень занятости снизился на 13%, международные резервы сократились на 40%, государственный долг вырос на 10%. Одновременно зафиксировано и сокращение инвестиций в экономику страны.

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