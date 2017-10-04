Comedy Club получил ТЭФИ в номинации «Лучшая юмористическая программа»

PanARMENIAN.Net - Лауреатов премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории «Вечерний прайм» наградили в Москве.

Так, в номинации «Лучшая юмористическая программа/шоу» ТЭФИ получил Comedy Club. Продюсер Артур Джанибекян по этому поводу сказал следующее: «12 лет мы попадали в лауреаты, не выигрывая призы. Телевизионное сообщество не обращало на нас внимания. Через 12 лет вы обратили на нас внимание. У нас что-то не то! Будем менять!»

Лучшей развлекательной программой названа «Синяя птица« («Россия 1»). В номинации «Ведущий развлекательной программы» победу одержал Максим Галкин («Лучше всех!»), пишет ТАСС.

Лучшими ведущими стали Ольга Скабеева и Евгений Попов из «60 минут», а также Роман Бабаян из «Права голоса».

В числе номинантов были еще 2 армянские фамилии: в номинации «Режиссер телевизионного фильма/сериала» в финале оказался Карен Шахназаров с картиной «Анна Каренина», на титул лучшего продюсера претендовал Александр Акопов с картиной «Екатерина. Взлет». Однако они не получили награду.

ТЭФИ была учреждена Фондом «Академия Российского телевидения» 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного.