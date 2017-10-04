Гимнасты Артур Давтян и Арутюн Мердинян вышли в финал ЧМ
4 октября 2017 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в канадском городе Монреаль чемпионате мира по спортивной гимнастике представители Армении Артур Давтян и Арутюн Мердинян поборются в финале.
В квалификации многоборья Давтян с 81.346 очками занял 15-е место, обеспечив себе место в финале. В упражнении махи на коне Мердинян набрал 14.433 очка и вышел в финал с 8-го места. На кольцах Ваагн Давтян с 14.433 очками занял 16-е место и выбыл из дальнейшей борьбы, пишет пресс-служба НОКА.
В истории независимой Армении впервые страна имеет участника в финале многоборья чемпионата мира.
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