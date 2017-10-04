Кейт Уинслет снимется в продолжении «Аватара»
4 октября 2017 - 12:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская актриса Кейт Уинслет исполнит одну из ролей во второй части фильма «Аватар». Актриса вновь встретится на съемочной площадке с Джеймсом Кэмероном, режиссером прославившего Уинслет «Титаника».
«Я и Кейт искали возможности поработать вместе на протяжении 20 лет, еще со съемок «Титаника», который стал одним из самых лучших фильмов в моей карьере. С нетерпением жду момента, когда увижу ее в роли персонажа Ронал», - сказал режиссер, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Variety.
Премьера картины должна состояться 18 декабря 2020 года. В съемках также примут участие Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер, сыгравшие в первом фильме.
Джеймс Кэмерон планирует превратить «Аватар» в киносагу из пяти частей. Третий, четвертый и пятый фильмы выйдут на экраны в 2021, 2024 и 2025 годах соответственно.
«Аватар» - американский фантастический фильм 2009 года. Картина была номинирована на премию «Оскар» в девяти категориях и выиграла в трех из них. Кроме того, лента была удостоена двух «Золотых глобусов». «Аватар» является самым кассовым фильмом в истории. Доходы от его проката превышают $2,7 млрд.
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