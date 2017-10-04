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Кавани – о конфликте с Неймаром: «Сейчас все спокойно»

Кавани – о конфликте с Неймаром: «Сейчас все спокойно»
4 октября 2017 - 12:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани прокомментировал конфликт с Неймаром и ситуацию в команде сейчас.

«В футболе такое случается. Иногда подобные случаи слишком преувеличивают. Все знают об этом. Подобные вопросы решаются в раздевалке. У всего есть решение. Сейчас все спокойно. Важно, что мы все сражаемся ради общей цели», – сказал Кавани, пишет Eurosport со ссылкой на YouTube-канал Canal Mundo.

Эдинсон Кавани и Неймар повздорили из-за того, что оба хотели пробить пенальти.

«ПСЖ» идет первым в чемпионате Франции с 22 очками, идущий вторым «Монако» имеет 19 баллов в активе.

Ссылки по теме:
Eurosport.ru. Эдинсон Кавани – о конфликте с Неймаром: «Сейчас все спокойно»
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