В Армении потеплеет на 6-8 градусов

PanARMENIAN.Net - Ночью 5 октября в областях Армении - Лори, Тавуш, Сюник - и в Арцахе ожидаются осадки. Днем 5 октября, с 6-9 октября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 6-9 октября температура воздуха повысится на 6-8 градусов, в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе - на 8-10 градусов.

С 5-9 октября в Ереване ожидается погода без осадков.