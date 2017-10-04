В Армении потеплеет на 6-8 градусов
4 октября 2017 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Ночью 5 октября в областях Армении - Лори, Тавуш, Сюник - и в Арцахе ожидаются осадки. Днем 5 октября, с 6-9 октября ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 6-9 октября температура воздуха повысится на 6-8 градусов, в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе - на 8-10 градусов.
С 5-9 октября в Ереване ожидается погода без осадков.
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