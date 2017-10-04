В Yahoo признали: В результате взлома в 2013 году были похищены данные всех 3 млрд пользователей
4 октября 2017 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате хакерской атаки на системы интернет-гиганта Yahoo в 2013 году были похищены личные данные всех 3 млрд пользователей, зарегистрированных на сервисах этой компании. Об этом сообщает дочерняя структура Verizon - Oath, владеющая Yahoo.
Ранее в интернет-компании полагали, что взлом затронул около 1 млрд учетных записей. Но расследование выявило, что масштабы хакерской атаки были значительно больше, пишет Deutsche Welle.
В 2016 году компания Yahoo сообщила о двух массовых кражах данных своих пользователей. Помимо кибератаки в августе 2013 года, в компании зафиксировали еще один похожий эпизод: в конце 2014 года хакеры взломали не менее 500 млн аккаунтов Yahoo.
В обоих случаях злоумышленники могли получить доступ к именам, электронным адресам, телефонным номерам, датам рождения и другой информации. Хакеры сумели также добраться к зашифрованным и незашифрованным проверочным вопросам и ответам, которые используются при восстановлении забытого пароля.
Руководство Yahoo полагало, что обе атаки организованы одними и теми же лицами по заказу неназванного государства. В марте текущего года Минюст США выдвинул против двух сотрудников ФСБ РФ обвинения в кибератаке на Yahoo в 2014 году.
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