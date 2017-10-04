Хадиджу Исмайлову вызвали в полицию из-за «участия в митингах»

PanARMENIAN.Net - Азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмайлову 3 октября вызвали в 5-е отделение Бинагадинского районного управления полиции на допрос.

По словам журналистки, в полиции ее вызов связали с «участием в митингах».

«Примечательно, что меня вызвали в отделение по адресу моей матери, а не по месту моей прописки и фактического проживания. В отделении я спросила, с чем связан вызов. Ответили, что «вы ходите на митинги». Когда же я переспросила: «Разве за хождение на митинги людей должны вызывать в полицию?» - там сказали, что надзор за исполнением моего условного наказания осуществляет это отделение. У меня спросили, где я живу. Я сказала, что у брата, где и прописана, иногда остаюсь у моей матери. Они мне сказали, что месяц «наблюдают» за мной, и я якобы не прихожу по адресу прописки. Я им сказала: «Плохо следите, я остаюсь там», - рассказала Исмайлова, передает «Кавказский узел».

Кроме того, по словам журналистки, от нее потребовали сведений обо всех родственниках – бабушке, дедушке, дядях, тетях, брате, сестре. Это в полиции объяснили «профилактическим сбором информации».

«Я им сказала, что могу дать информацию только о людях по месту жительства. Предоставление информации о других родственниках я сочла неэтичным, так и сказала сотрудникам полиции. Они настаивали на своем - я на своем. В конце я написала, что у меня память нарушена, не помню родственников», - сообщила Исмайлова.

Журналистка отметила, что ходила в полицию без адвокатов. «Мне предложили прибыть в течение 30 минут - за это время нереально было оторвать адвокатов от дел и срочно пригласить. Поэтому я пошла туда одна. Кстати, они у меня еще спросили, откуда я финансируюсь. Я ответила: «За счет премии ЮНЕСКО», - сказала Исмайлова.

Действия полиции были неправомерными, считает эксперт в области права адвокат Джавад Джавадов. «Надзор за отбытием условного наказания осуществляют органы судебного исполнения при Минюсте, а полиция не имеет к этому отношения. Хадиджа Исмайлова может обжаловать действия полиции в судебном порядке», - сказал Джавадов.

Координатор Альянса защиты политических свобод Самир Казымли отметил отсутствие у МВД полномочий надзирать за исполнением судебного решения. Этот вопрос находится в компетенции органов судоисполнения Минюст. Казымли не исключил, что вызов журналистки в полицию мог быть предупреждением или напоминаем о том, что она снова может оказаться в заключении.

В сентябре 2015 года азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова, расследовавшая случаи коррупции в руководстве Азербайджана, была осуждена на 7,5 лет лишения свободы по обвинениям, которые, как считают правозащитники, были сфабрикованы против нее в отместку за материалы о капиталах, недвижимости и компаниях, принадлежащих, по информации журналистки, семье президента Азербайджана Ильхама Алиева. Исмайлову признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищении, незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении служебным положением. В мае 2017 года Верховный суд Азербайджана изменил меру пресечения с 7,5 годов лишения свободы на условное.