Серж Танкян призвал посмотреть новый фильм о Геноциде армян
4 октября 2017 - 14:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Популярный американский рок-музыкант армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян на своей странице в Instagram опубликовал фотографии из трейлера нового фильма, посвященного Геноциду армян, и призвал посмотреть его.
«Посмотрите этот мощный трейлер фильма Intent to Destroy («Намерение разрушить») - поистине современной истории о геноциде, снятой номинантом на премии «Эмми» и «Оскар» режиссером Джо Берлингером. Это действительно один из самых сильных фильмов из тех, что я видел в последнее время. Для меня было большой честью написать музыку для него», - написал Танкян.
Мировая премьера документального фильма «Намерение уничтожить» режиссера Джо Берлингера о Геноциде армян состоится в Нью-Йорке 10 ноября в рамках международного кинофестиваля Трайбека.
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Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
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