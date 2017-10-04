Серж Танкян призвал посмотреть новый фильм о Геноциде армян

PanARMENIAN.Net - Популярный американский рок-музыкант армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян на своей странице в Instagram опубликовал фотографии из трейлера нового фильма, посвященного Геноциду армян, и призвал посмотреть его.

«Посмотрите этот мощный трейлер фильма Intent to Destroy («Намерение разрушить») - поистине современной истории о геноциде, снятой номинантом на премии «Эмми» и «Оскар» режиссером Джо Берлингером. Это действительно один из самых сильных фильмов из тех, что я видел в последнее время. Для меня было большой честью написать музыку для него», - написал Танкян.

Мировая премьера документального фильма «Намерение уничтожить» режиссера Джо Берлингера о Геноциде армян состоится в Нью-Йорке 10 ноября в рамках международного кинофестиваля Трайбека.