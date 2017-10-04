Председатель Сената Чехии: Прага не продавала Баку чешского оружия

PanARMENIAN.Net - Чехия не продавала Азербайджану чешского оружия. Об этом заявил в Национальном Собрании Армении председатель Верхней палаты (Сената) Чехии Милан Штех.

«Чешская Республика уважает эмбарго, которое действует в отношении таких опасных стран, и я не понимаю, как чешское оружие оказалось в Азербайджане, однако заверяю, что власти и правительство Чехии не давали согласия на это», - отметил он, пишет Aysor.am.

18 сентября вооруженные силы Азербайджана приступили к масштабным учениям. На видео, где изображена колонна, направляющаяся на учения видны 152 мм самоходные артиллерийские установки Dana и реактивные системы залпового огня RM-70. Обе модели производятся в Чехии.

Самоходная артиллерийская установка Dana калибра 152 мм производится в Чехии. Впервые была представлена в 1977 году. Дальность стрельбы составляет 19 км, модернизированная версия может вести огонь на 25,5 км. Установка весит около 29 тонн.

Реактивная система залпового огня RM-70 имеет 40 направляющих с ракетами калибра 122 мм. По сути является модификацией РСЗО БМ-21 «Град». Система установлена на шасси TATRA 815. Максимальная дальность ведения огня стандартными снарядами составляет 21 км.