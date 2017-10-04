Исследование: Мусульмане станут доминировать в Европе через 40 лет
4 октября 2017 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Французский экономист Чарльз Гав обнародовал исследование, согласно которому через два поколения белое население Франции и остальной части старой Европы уступит место мусульманскому большинству.
При исследовании ученый опирался на демографические тенденции в Европе. Гав заявил об «исчезновении европейского населения», так как численность коренных народов сокращаются, в то время как мусульмане продолжают демонстрировать устойчивый коэффициент рождаемости, пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Times.
В то же время ученый признает, что его работа, озаглавленная «Белая чума», может вызвать недовольство и цензуру, так как левые политики в целом защищают ислам от критики.
Однако Гав приводит в работе цифры, согласно которым во Франции на одну европейскую женщину приходится 1,4 ребенка, а на мусульманку — 3,4 — 4. На сегодняшний день в стране проживают 67 миллионов человек, из которых уже 10% составляют мусульмане.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Из Сочи выдворили 4 граждан Армении за нарушение пограничного режима На территории города-курорта все иностранные граждане, с точки зрения миграционного законодательства России, находились законно
Парламент РА обсуждает вопрос о ратификации соглашения об Объединенной группировке ВС Армении и РФ По его словам, в мирное время соглашение планирует все возможные развития, угрозы и риски
Председатель Сената Чехии: Прага не продавала Баку чешского оружия «Чешская Республика уважает эмбарго, которое действует в отношении таких опасных стран», - отметил он
Исполнитель роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов» хочет сняться в ситкоме по мотивам саги «Хочу увидеть домашний быт Бриенны [Тарт] и Джейме. Как они будут растить семерых детей», — подчеркнул Костер-Вальдау