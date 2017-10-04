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Исследование: Мусульмане станут доминировать в Европе через 40 лет

Исследование: Мусульмане станут доминировать в Европе через 40 лет
4 октября 2017 - 16:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Французский экономист Чарльз Гав обнародовал исследование, согласно которому через два поколения белое население Франции и остальной части старой Европы уступит место мусульманскому большинству.

При исследовании ученый опирался на демографические тенденции в Европе. Гав заявил об «исчезновении европейского населения», так как численность коренных народов сокращаются, в то время как мусульмане продолжают демонстрировать устойчивый коэффициент рождаемости, пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Times.

В то же время ученый признает, что его работа, озаглавленная «Белая чума», может вызвать недовольство и цензуру, так как левые политики в целом защищают ислам от критики.

Однако Гав приводит в работе цифры, согласно которым во Франции на одну европейскую женщину приходится 1,4 ребенка, а на мусульманку — 3,4 — 4. На сегодняшний день в стране проживают 67 миллионов человек, из которых уже 10% составляют мусульмане.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Исследование: через 40 лет мусульмане станут доминировать в Европе
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