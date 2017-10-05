Авраам Руссо: Талант и голос достались мне благодаря происхождению
5 октября 2017 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный певец армяно-сирийского происхождения Авраам Руссо в интервью bm24.ru рассказал, что его талант и уникальный голос достались ему благодаря его происхождению.
«У многих есть талант, есть и лучше тембры, но все-таки большую роль играет происхождение человека, само место - откуда он родом. Мой голос - это разные восточные лады в сочетании с западными техниками исполнения. Я родился на Ближнем Востоке. Смешение культур, живущих внутри человека, дают свои плоды. Это своего рода background, окружение, формирующее тебя и как личность, и как творческую единицу. Родиться в западной армянской семье из Турции и при этом любить Тома Джонсона и Элвиса Пресли, петь и на итальянском в том числе… Так что то, что я стал артистом, в каком-то смысле можно считать предначертанным свыше»,- отметил певец.
Он также рассказал, чтона арабском знает порядка пяти диалектов, а также владеет западным и восточным армянским, турецким и азербайджанским.
«Знание языков параллельно обогащает знанием различных культур. Многие национальности воспринимают меня как своего, и я действительно нигде не чувствую себя чужим. Кстати такое межнациональное личностное развитие очень помогает мне в жизни. Все это накладывается на мое чувство стиля в музыке и отображается в моем творчестве.
Однозначно, знания меняют внутренний мир человека. Мы и приходим в этот мир, чтобы забрать знание и оставить здесь дела наши. Вот я живу и полностью отдаю себе отчет в том, что то, что я имею на сегодняшний момент, это плодотворный душевный, духовный и телесный труд не потраченных впустую дней. И каждый Божий день я с благодарностью принимаю как жизненный опыт»,- пояснил певец.
Авраам Руссо (Абрахам Жанович Ипджян)родился 21 июля 1969 года в городе Алеппо, Сирия.Петь начал в 16 лет в маленьких кафе и ресторанах, зарабатывая на жизнь для всей семьи. После окончания университета занялся пением на профессиональном уровне.Участник фестиваля «песня года», четырехкратный обладатель премии «Золотой граммофон».
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