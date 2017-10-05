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Армянский микроавтобус попал в ДТП в России: Жертв нет

Армянский микроавтобус попал в ДТП в России: Жертв нет
5 октября 2017 - 10:37 AMT

PanARMENIAN.Net - В 07:09 (по Еревану) из МЧС России поступило сообщение о том, что в 01:55 на 8-м километре трассы Минеральные воды – Александровское произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Mercedes Sprinter с армянским госномером (водитель – Умршат Искоян 1954 года рождения) выехал с проезжей части и оказался в ручье.

Микроавтобус обслуживал маршрут Нижний Новгород – Ереван. Во время ДТП в нем находилось 16 человек, из которых один – ребенок. Жертв нет.

Сообэается, что пассажиры Гоар Акопян 1961 года рождения и Салви Аветисян 1967 года рождения госпитализированы в Клиническую больницу Пятигорска и Центральную больницу Минеральных вод. Состояние их здоровья уточняется.

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