Армянский микроавтобус попал в ДТП в России: Жертв нет

PanARMENIAN.Net - В 07:09 (по Еревану) из МЧС России поступило сообщение о том, что в 01:55 на 8-м километре трассы Минеральные воды – Александровское произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Mercedes Sprinter с армянским госномером (водитель – Умршат Искоян 1954 года рождения) выехал с проезжей части и оказался в ручье.

Микроавтобус обслуживал маршрут Нижний Новгород – Ереван. Во время ДТП в нем находилось 16 человек, из которых один – ребенок. Жертв нет.

Сообэается, что пассажиры Гоар Акопян 1961 года рождения и Салви Аветисян 1967 года рождения госпитализированы в Клиническую больницу Пятигорска и Центральную больницу Минеральных вод. Состояние их здоровья уточняется.