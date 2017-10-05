Парламент РА ратифицировал соглашение об армяно-российской Объединенной группировке войск

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении 5 октября ратифицировал соглашение об армяно-российской Объединенной группировке войск.

За ратификацию проголосовали 87 парламентариев, против - 7, пишетAysor.am.

Объединенную группировку составляют органы управления и войска вооруженных сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану.

Ранее первый замминистра обороны Армении Артак Закарян заявил, чтосоглашением предусмотрены совместные действия, принятие решений, применений войск в случае угрозы или агрессии против Республики Армения и РФ. Это соглашение предусмотрено только применительно к Республике Армения.