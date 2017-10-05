Парламент РА ратифицировал соглашение об армяно-российской Объединенной группировке войск
5 октября 2017 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Армении 5 октября ратифицировал соглашение об армяно-российской Объединенной группировке войск.
За ратификацию проголосовали 87 парламентариев, против - 7, пишетAysor.am.
Объединенную группировку составляют органы управления и войска вооруженных сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану.
Ранее первый замминистра обороны Армении Артак Закарян заявил, чтосоглашением предусмотрены совместные действия, принятие решений, применений войск в случае угрозы или агрессии против Республики Армения и РФ. Это соглашение предусмотрено только применительно к Республике Армения.
Самое значимое
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Компания Эдуарда Илояна будет создавать и управлять новым телеканалом «Газпром-медиа» Основой программной сетки нового канала будет контент YBW: у компании за годы работы накопилась большая библиотека контента, прежде всего сериалов
ООН поблагодарил Армению за принятие большого числа беженцев Высоко оценив содействие ереванского офиса ООН в вопросе приема и интеграции беженцев из Сирии, замминистра отметил необходимость содействия международного сообщества и донорских организаций
Google официально представил Pixel 2 и Pixel 2 XL Дизайн сильно похож на прошлое поколение Pixel, он оживлен красной или зеленой кнопкой питания
Глава ФСБ РФ: Армянские специалисты помогли остановить кибератаку на Россию «Во взаимодействии с партнерами Армении удалось предотвратить проникновение WannaСry в сети ряда крупных банков», — отметил Бортников