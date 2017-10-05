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Новоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в Карабахе

Новоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в Карабахе
5 октября 2017 - 12:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 4 октября принял новоназначенного сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефера, прибывшего в Карабах с ознакомительным визитом.

«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР, пишетArtsakhpress.am.

«Я знаком с карабахским конфликтом, он очень сложный. Мы с другими сопредседателями Минской группы будем периодически посещать регион, чтобы найти мирный путь урегулирования», — сказал Шефер.

4 октября американский сопредседатель встретился с президентом Республики Арцах Бако Саакяном и министром обороны Левоном Мнацаканяном.

На встречах обсуждались вопросы, связанные с азербайджано-карабахским конфликтом, ситуацией на армяно-азербайджанской границе и региональными процессами. Обе стороны отметили важность мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и необходимость последовательной работы в этом направлении.

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