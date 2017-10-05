Иракская армия взяла один из последних оплотов ИГ
5 октября 2017 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Иракское командование сообщило о проведении успешной операции по освобождению города Хавиджа, одного из последних населенных пунктов, захваченными боевиками группировки «Исламское государство».
По словам военных, в ходе операции были убиты 196 боевиков ИГ и освобождены 98 близлежащих деревень, пишет BBC.
«Иракская армия, полиция и военизированные структуры, участвовавшие в борьбе против ИГ, освободили центр Хавиджи и продолжают наступление, - заявил командир операции генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла.
Государственное телевидение сообщило о полном освобождении Хавиджи.
Территория, на которой проживают десятки тысяч мирных жителей, находилась под контролем террористической группировки с 2014 года.
После этой операции всего один иракский регион по-прежнему находится под контролем ИГ - полоса, пролегающая вдоль западной границы с Сирией. ИГ продолжает контролировать некоторые сирийские территории.
Иракская армия в последние месяцы вела непрерывное наступление на позиции «Исламского государства», в июле 2017 года после девятимесячной осады им удалось освободить второй по величине иракский город Мосул.
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