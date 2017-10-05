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Глава ФСБ РФ: Армянские специалисты помогли остановить кибератаку на Россию

Глава ФСБ РФ: Армянские специалисты помогли остановить кибератаку на Россию
5 октября 2017 - 14:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на XVI международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, стартовавшем в Краснодаре 4 октября, рассказал о поддержке армянских специалистов при минимизации последствий атаки вируса WannaСry в России.

«Во взаимодействии с партнерами Армении удалось предотвратить проникновение WannaСry в сети ряда крупных банков», — отметил Бортников, пишет Rusarminfo.

По слова главы ФСБ России, взаимодействие между двумя странами помогло нейтрализовать негативные последствия вируса в отношении банковских систем и других стран ОДКБ.

Хакерская атака с использованием вируса WannaCry началась 12 мая 2017 года. От нее пострадали более 200 тысяч пользователей в 150 странах. В России атака была самой массированной. Основной целью вируса были российские финансово-кредитные структуры.

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Rusarminfo. Кибератаку на Россию помогли остановить армянские специалисты: Бортников
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