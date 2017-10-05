ООН поблагодарил Армению за принятие большого числа беженцев
5 октября 2017 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Сегодня около 22 тысяч беженцев из Сирии нашли убежище в Армении, сделав нашу страну по соотношению к численности населения третьим государством в Европе, предоставившим убежище сирийским беженцам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ащот Овакимян на 68-й сессии Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев.
Высоко оценив содействие ереванского офиса ООН в вопросе приема и интеграции беженцев из Сирии, замминистра отметил необходимость содействия международного сообщества и донорских организаций.
Реагируя на выступление делегации Армении, Верховный комиссар Филипо Гранди поблагодарил за принятие большого числа беженцев из Сирии.
Заместитель министра иностранных дел коснулся также проблемы армянских беженцев из Азербайджана, которые в результате проводимой Азербайджаном политики этнических чисток были вынуждены покинуть свои дома, став беженцами.
Заместитель министра также осудил военную агрессию Азербайджана против Арцаха (НКР) в апреле 2016 года, сопровождавшуюся грубейшими нарушениями международного гуманитарного права.
Овакимян подчеркнул готовность Армении продолжить эффективное сотрудничество с офисом Верховного комиссара по вопросам содействия перемещенным лицам и обеспечения необходимой поддержки беженцам и просящим убежища.
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