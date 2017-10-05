Компания Эдуарда Илояна будет создавать и управлять новым телеканалом «Газпром-медиа»

PanARMENIAN.Net - Медиахолдинг «Газпром-Медиа» готовится к запуску нового развлекательного телеканала «Супер». Об этом рассказали сотрудники телекомпаний и два источника в самом холдинге, передают «Ведомости».

Это федеральный эфирный канал, который начнет работать 1 января 2018 года. Представитель «Газпром-медиа» подтвердил, что у холдинга появится эфирный развлекательный канал «Супер». Инвестиции в создание проекта он не раскрыл.

Непосредственно создавать канал и управлять им будет команда продюсерской компании Yellow, Black and White (YBW), принадлежащей Эдуарду Илояну.

В 2007 году Эдуард Илоян с коллегами по команде КВН (Сангаджи Тарбаевым, Эндрю Мваем и Стасом Ярушиным) запустили на казахском телевидении комедийное шоу YBW Show. Через год Илоян основал собственную телепроизводственную компанию Yellow, Black and White Group, проекты которой вскоре начали транслироваться на канале СТС и завоевали большой успех и популярность у аудитории самых разных возрастных категорий.

По словам источников, кто-то из команды YBW станет гендиректором «Супер», кто-то – генеральным продюсером, кто-то – директором по маркетингу и т. д. Представитель «Газпром-медиа» в свою очередь настаивает, что каналом «Супер» будет управлять ГПМ РТВ. Никто из основной команды YBW не станет гендиректором или генпродюсером этого канала, уверяет он.

Основой программной сетки нового канала будет контент YBW: у компании за годы работы накопилась большая библиотека контента, прежде всего сериалов.

«Супер» запускается в сжатые сроки, указывают источники, - его презентация для рекламодателей должна пройти в ноябре, чтобы сразу с начала 2018 г. канал начал зарабатывать на рекламе.

Сейчас у «Газпром-медиа» пять развлекательных эфирных каналов - ТНТ, «ТВ 3», ТНТ4, «Пятница» и «2x2», все объединены в субхолдинг «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ). Также у холдинга есть эфирный общественно-политический канал НТВ и эфирный спортивный «Матч ТВ».