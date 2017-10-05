Глава НОК Бразилии арестован в рамках дела о подкупе голосов членов МОК

PanARMENIAN.Net - Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Карлос Артур Нузман арестован федеральной полицией Бразилии по делу о подкупе при выборе хозяина Олимпиады-2016 голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК).

В сентябре полиция Рио-де-Жанейро провела обыски в доме бывшего главы оргкомитета Игр-2016 Нузмана в рамках расследования возможного подкупа голосов при выборе Рио столицей Олимпиады-2016, пишет «Р-спорт» со ссылкой на Folha de S.Paulo.

Вместе с Нузманом 5 октября был арестован экс-директор НОК Бразилии Леонардо Гринер, работавший в оргкомитете Игр. Как сообщается, в рамках операции «Нечестная рука» расследуется покупка голоса тогдашнего члена МОК и президента IAAF Ламина Диака за два миллиона долларов, которую должен был осуществить бизнесмен Артур Сезар Соареш де Менезес.

Предполагается, что Нузман был «мостом» между правительством экс-губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала, осужденного на 14 лет за коррупцию и отмывание денег, и членами МОК. Гринер признался, что он обсуждал с де Менезесом спонсорство турниров IAAF, которую возглавлял Диак. Встреча была одобрена Кабралом.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что МОК получил до старта соревнований информацию о том, что Рио-де-Жанейро мог завоевать право проведения Олимпийских игр 2016 года незаконным путем, однако внутреннее расследование в отношении подозреваемых проведено не было.