Глава НОК Бразилии арестован в рамках дела о подкупе голосов членов МОК
5 октября 2017 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Карлос Артур Нузман арестован федеральной полицией Бразилии по делу о подкупе при выборе хозяина Олимпиады-2016 голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК).
В сентябре полиция Рио-де-Жанейро провела обыски в доме бывшего главы оргкомитета Игр-2016 Нузмана в рамках расследования возможного подкупа голосов при выборе Рио столицей Олимпиады-2016, пишет «Р-спорт» со ссылкой на Folha de S.Paulo.
Вместе с Нузманом 5 октября был арестован экс-директор НОК Бразилии Леонардо Гринер, работавший в оргкомитете Игр. Как сообщается, в рамках операции «Нечестная рука» расследуется покупка голоса тогдашнего члена МОК и президента IAAF Ламина Диака за два миллиона долларов, которую должен был осуществить бизнесмен Артур Сезар Соареш де Менезес.
Предполагается, что Нузман был «мостом» между правительством экс-губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала, осужденного на 14 лет за коррупцию и отмывание денег, и членами МОК. Гринер признался, что он обсуждал с де Менезесом спонсорство турниров IAAF, которую возглавлял Диак. Встреча была одобрена Кабралом.
Ранее бразильские СМИ сообщали, что МОК получил до старта соревнований информацию о том, что Рио-де-Жанейро мог завоевать право проведения Олимпийских игр 2016 года незаконным путем, однако внутреннее расследование в отношении подозреваемых проведено не было.
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