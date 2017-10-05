Эрдоган: Турецкие войска войдут в сирийский Идлиб
5 октября 2017 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкие военные будут дислоцированы в сирийском Идлибе в рамках договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы разграничили области, кто и где будет размещать наблюдателей. Наши военные будут находиться внутри Идлиба, а российские — снаружи», — заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета после официального визита в Иран, пишет РИА новости со ссылкой на телеканал NTV.
Взаимодействие России и Турции в зонах деэскалации в Сирии обсуждалось на встрече президентов двух стран в Анкаре. По итогам этих переговоров российский лидер Владимир Путин заявил о фактическом создании условий для прекращения войны в Сирии, а достижение договоренностей назвал «общим, исключительно важным успехом».
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