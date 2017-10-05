Гимн ЧМ-2018 напишет колумбийский исполнитель Малума

PanARMENIAN.Net - Колумбийский исполнитель Малума (Хуан Луис Лондоньо Ариас) станет автором гимна чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Ему 23 года, дебютный альбом он выпустил в 2012-м, а уже через два года попал в жюри колумбийской версии шоу «Голос. Дети». В 2017 году он выпустил уже третий альбом, пишетSport.ru.

Два клипа Малумы в Youtube уже перевалили за миллиард просмотров.А его дуэт с главной колумбийской певицей Шакирой приближается к отметке в 2 миллиарда.

Малума большой поклонник футбола. Известно, что он дружит с Серхио Агуэро – и именно с его концерта возвращался аргентинец, когда попал в аварию.