Слушания в Конгрессе США: Азербайджан - одна из самых подверженных цензуре стран мира
5 октября 2017 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Конгрессмены, эксперты от СМИ и представители правозащитных организаций приняли участие 4 октября в слушаниях в Конгрессе США на тему преследования СМИ и журналистов в постсоветских странах. Они выразили глубокую озабоченность по поводу систематических нападений на журналистов в этом регионе, включая Азербайджан.
Так, Нина Огнянова, представитель Международного комитете защиты журналистов, назвала Азербайджан одной из самых подверженных цензуре стран в мире, где автократическое правительство продолжает преследовать журналистов и распространяет эту практику за пределы страны, пишет contact.az.
Огнянова призвала Хельсинкскую комиссию США сделать решительные шаги в деле защиты свободы прессы в Азербайджане, России и других странах бывшего советского блока.
«Свободные и независимые СМИ в постсоветском регионе важны сейчас более чем когда-либо. Авторитарные режимы не должны победить в этой «битве идей». Работа журналистов заключается в том, чтобы говорить правду властям и привлекать к ответственности правительства», - сказал конгрессмен Стив Шабо на слушаниях, организованных Хельсинкской комиссией США.
«Каждый день журналисты рискуют своей жизнью, чтобы приносить новости и информацию людям по всему миру», - добавил конгрессмен Адам Шифф, сопредседатель «Дома свободы прессы».
Представитель Хельсинкской комиссии Джордана Уорлик напомнила, что журналисты в постсоветских странах рискуют жизнями, их запугивают, арестовывают и даже убивают за их работу. «Те, кто критикует правительство или расследует чувствительные вопросы, как коррупция, делают это на свой страх и риск. Чаще всего, случаи давления остаются нерешенными, а жертвы и семьи не видят справедливости», - сказала она.
«Bозрастающее давление со стороны правительств, будь то явное или скрытое, закрывает пространство для независимой журналистики, честного диалога и свободного потока информации», - добавила Аманда Беннетт, директор радио «Голос Америки».
Так, в августе 2017 года в Минналогов Азербайджана были вызваны два корреспондента «Голоса Америки» и их допрашивали около двух часов каждого. Один из журналистов сказала, что ей угрожали двое следователей, и ее допрашивали об ее связях с «Голосом Америки», ее зарплате и банковском счете. Ее законный представитель не был допущен на встречу.
Томас Кент, глава радио «Свобода» в своем выступлении сказал, что они подали иск против Азербайджана в Европейский суд по правам человека по поводу насильственного закрытия бюро радио «Свобода» в 2014 году.
Только в 2017 году Азербайджан заключил в тюрьму шесть журналистов в дополнение к пяти, которые уже там сидят. Наиболее тревожным фактом стал случай похищения Афгана Мухтарлы, внештатного журналиста, работавшего с Мейдан ТB и с Лондонским Институтом войны и мира.
Мухтарлы бежал в Грузию из Азербайджана в 2014 году после угроз, полученных за публикацию материала о коррупции в Минобороны Азербайджана. 29 мая Мухтарлы был похищен в Тбилиси, принудительно доставлен в Баку и арестован по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Депутат Европарламента: Азербайджанская система образования построена на ненависти к армянам По словам Энгеля, ходят слухи о том, что азербайджанские власти подкупили не только Луку Волонте, немецкого парламентария Эдуарда Линтнера и бывшего главу ПАСЕ Педро Аграмунта
Более 100 борцов вольного стиля примут участие в международном турнире имени Степана Саркисяна Генеральный секретарь Федерации борьбы Армении Араик Багдатян сообщил, что в турнире примут участие борцы из Армении, России, Украины, Ирана, Грузии и Болгарии
Известны составы сборных Армении на ЧЕ по тяжелой атлетике до 20 и 23 лет Сборные юношей и девушек Армении по тяжелой атлетике до 20 и 23 лет готовятся к чемпионату Европы, который пройдет в Албании с 15 по 21 октября
Гимн ЧМ-2018 напишет колумбийский исполнитель Малума Ему 23 года, дебютный альбом он выпустил в 2012-м, а уже через два года попал в жюри колумбийской версии шоу «Голос. Дети»