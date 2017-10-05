Слушания в Конгрессе США: Азербайджан - одна из самых подверженных цензуре стран мира

PanARMENIAN.Net - Конгрессмены, эксперты от СМИ и представители правозащитных организаций приняли участие 4 октября в слушаниях в Конгрессе США на тему преследования СМИ и журналистов в постсоветских странах. Они выразили глубокую озабоченность по поводу систематических нападений на журналистов в этом регионе, включая Азербайджан.

Так, Нина Огнянова, представитель Международного комитете защиты журналистов, назвала Азербайджан одной из самых подверженных цензуре стран в мире, где автократическое правительство продолжает преследовать журналистов и распространяет эту практику за пределы страны, пишет contact.az.

Огнянова призвала Хельсинкскую комиссию США сделать решительные шаги в деле защиты свободы прессы в Азербайджане, России и других странах бывшего советского блока.

«Свободные и независимые СМИ в постсоветском регионе важны сейчас более чем когда-либо. Авторитарные режимы не должны победить в этой «битве идей». Работа журналистов заключается в том, чтобы говорить правду властям и привлекать к ответственности правительства», - сказал конгрессмен Стив Шабо на слушаниях, организованных Хельсинкской комиссией США.

«Каждый день журналисты рискуют своей жизнью, чтобы приносить новости и информацию людям по всему миру», - добавил конгрессмен Адам Шифф, сопредседатель «Дома свободы прессы».

Представитель Хельсинкской комиссии Джордана Уорлик напомнила, что журналисты в постсоветских странах рискуют жизнями, их запугивают, арестовывают и даже убивают за их работу. «Те, кто критикует правительство или расследует чувствительные вопросы, как коррупция, делают это на свой страх и риск. Чаще всего, случаи давления остаются нерешенными, а жертвы и семьи не видят справедливости», - сказала она.

«Bозрастающее давление со стороны правительств, будь то явное или скрытое, закрывает пространство для независимой журналистики, честного диалога и свободного потока информации», - добавила Аманда Беннетт, директор радио «Голос Америки».

Так, в августе 2017 года в Минналогов Азербайджана были вызваны два корреспондента «Голоса Америки» и их допрашивали около двух часов каждого. Один из журналистов сказала, что ей угрожали двое следователей, и ее допрашивали об ее связях с «Голосом Америки», ее зарплате и банковском счете. Ее законный представитель не был допущен на встречу.

Томас Кент, глава радио «Свобода» в своем выступлении сказал, что они подали иск против Азербайджана в Европейский суд по правам человека по поводу насильственного закрытия бюро радио «Свобода» в 2014 году.

Только в 2017 году Азербайджан заключил в тюрьму шесть журналистов в дополнение к пяти, которые уже там сидят. Наиболее тревожным фактом стал случай похищения Афгана Мухтарлы, внештатного журналиста, работавшего с Мейдан ТB и с Лондонским Институтом войны и мира.

Мухтарлы бежал в Грузию из Азербайджана в 2014 году после угроз, полученных за публикацию материала о коррупции в Минобороны Азербайджана. 29 мая Мухтарлы был похищен в Тбилиси, принудительно доставлен в Баку и арестован по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде.