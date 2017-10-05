Известны составы сборных Армении на ЧЕ по тяжелой атлетике до 20 и 23 лет
5 октября 2017 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборные юношей и девушек Армении по тяжелой атлетике до 20 и 23 лет готовятся к чемпионату Европы, который пройдет в Албании с 15 по 21 октября.
Пресс-служба НОКА опубликовала составы сборных:
Девушки, до 20 лет - Сона Погосян (75 кг), Арпине Далалян (+90 кг);
Девушки, до 23 лет - Изабелла Яйлян (58 кг), Татевик Акопян (90 кг);
Юноши, до 20 лет - Грайр Оганесян (69 кг), Давид Оганесян, Карен Авагян (оба - 85 кг), Самвел Гаспарян (105 кг), Симон Мартиросян (+105 кг);
Юноши, до 23 лет - Жорж Егикян (77 кг), Андраник Карапетян (85 кг), Каруш Гукасян (94 кг), Мкртич Мкртчян (105 кг), Гор Минасян (+105 кг).
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