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Более 100 борцов вольного стиля примут участие в международном турнире имени Степана Саркисяна

Более 100 борцов вольного стиля примут участие в международном турнире имени Степана Саркисяна
5 октября 2017 - 18:32 AMT

PanARMENIAN.Net - С 6 по 8 октября в Ванадзоре пройдет 22-й международный турнир по вольной борьбе имени серебряного призера Олимпийских игр в Сеуле, чемпиона Европы Степана Саркисяна.

Генеральный секретарь Федерации борьбы Армении Араик Багдатян сообщил, что в турнире примут участие борцы из Армении, России, Украины, Ирана, Грузии и Болгарии.

«В этом году турнир проводится после чемпионата мира, по этой причине заявлено сравнительно мало команд. Возможно в последний момент добавится еще несколько стран. Армению представят около 55 борцов, в том числе члены сборной, за исключением Георгия Кетоева и Левана Берианидзе. В общей сложности в соревновании выступит свыше 100 борцов», - сказал Багдатян, пишет пресс-службе НОКА.

По словам генерального секретаря федерации, главная цель соревнования - развитие борьбы в Армении.

«В этом году соревнование вновь пройдет в Ванадзоре. Желаем увеличить географию борьбы в Армении. Для ванадзорских детей это станет дополнительным стимулом для занятий нашим видом спорта», - отметил Багдатян.

Борцы, занявшие призовые места, получат денежные премии.

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