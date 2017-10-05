Депутат Европарламента: Азербайджанская система образования построена на ненависти к армянам

PanARMENIAN.Net - Депутат Европарламента от Люксембурга Франк Энгель прокомментировал подкуп азербайджанскими властями европейских политиков, расследование «Азербайджанский «ландромат» Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и спорное решение Венгрии экстрадировать Рамиля Сафарова в Азербайджан.

По словам Энгеля, ходят слухи о том, что азербайджанские власти подкупили не только Луку Волонте, немецкого парламентария Эдуарда Линтнера и бывшего главу ПАСЕ Педро Аграмунта, но намеревались расширить свою «сеть подкупа», включая в нее все больше европейских политиков. В ПАСЕ уже начали расследование по этому поводу, и, может быть, оно выявит больше фактов, пишет Panorama.am со ссылкой на The Budapest Beacon.

В Брюсселе действуют так называемые «неправительственные организации», которые на самом деле контролируются азербайджанским правительством, и у них могут быть связи не только с членами Европейского парламента, но и с другими влиятельными учреждениями.

По словам депутата, Белоруссия не является членом Совета Европы, хотя имеет лучшую репутацию, чем Азербайджан. Азербайджан известен коррупцией, нарушением прав человека и диктаторской формой правления, однако является членом СЕ и имеет много друзей среди политиков Европейского парламента. Можно думать, что европейским странам нужны их деньги и нефть.

«У меня ордер на арест в Азербайджане из-за моих высказываний. Однако, я повторюсь: Азербайджан – диктатура, и никто не относится к таким странам нормально, если только не подкуплен», – подчеркнул Энгель.

Что касается экстрадиции в Азербайджан Рамиля Сафарова, убившего топором спящего армянского офицера, Энгель отметил, что такого можно было ждать от правительства Венгрии.

Сафаров совершил чудовищное преступление, и в Венгрии его приговорили к долгим годам заключения. После этого он был передан Азербайджану, что может означать только одно – венгерское правительство было подкуплено, считает депутат. Кроме того, азербайджанские власти также обещали сделать инвестиции в Венгрии, так как в это время экономика страны оставляла желать лучшего.

«Еще больше огорчает тот факт, что в Азербайджане с гордостью относились к тому, что их соотечественник зверски убил армянина, и считали его национальным героем. Именно на ненависти построена вся система образования и пропаганды в этой стране», – сказал Энгель.

По его словам, международное сообщество и Европейский союз должны принять более твердую позицию в вопросе карабахского конфликта, так как население Карабаха находится под постоянной угрозой из-за таких, как Сафаров. Он сейчас является так называемым агентом пропаганды азербайджанских властей и пытается убедить людей в том, как важно убить всех армян.

Говоря об экономике и ситуации с правами человека в Азербайджане, Энгель заметил, что с помощью своих природных ресурсов Азербайджан мог бы обеспечить свое наслоение, однако власти предпочли инвестировать в проекты, которые прибыльны только для ограниченного круга людей режима. Кроме того, они тратят внушающие суммы на мероприятия мирового масштаба, а также на консультантов и адвокатов для улучшения своего международного имиджа, который сильно пострадал из-за наличия 150 политзаключенных, удерживаемых в тюрьмах в невыносимых условиях.

Азербайджанские власти культивируют ненависть к армянам среди своих граждан, объявляя, что Армении не существовало, и что армяне «оккупировали» азербайджанские земли. В то же время они обманывают граждан, уверяя их в том, что не могут улучшить их условия, так как нужно тратить все деньги и ресурсы на войну с Арменией.

4 сентября Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовал на своем веб-сайте расследование под названием «Азербайджанский ландромат». В совместном журналистском расследовании, в котором также участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария) и другие, говорится о том, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике. Все это происходило на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане, представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.