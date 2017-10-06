В Москве вышел первый номер армянского журнала GORA magazine

PanARMENIAN.Net - В Москве вышел в светпервый номер армянского журнала GORA magazine.

GORA magazine – новое издание для людей с активной жизненной позицией. На страницах издания представлены материалы о путешествиях, туристических местах и достопримечательностях, традициях и культуре, увлечениях и достижениях, интервью с интересными и успешными людьми, которые рассказывают о своем пути успеха и делятся секретами. Основное внимание уделяется укреплению дружбы между Россией, Арменией и другими странами, где представлены русскоязычные диаспоры постсоветского пространства.

Приветственным словом первый номер GORA magazine поддержали чрезвычайный и полномочный посол России в Армении – Иван Волынкин и чрезвычайный и полномочный посол Армении в России – Вардан Тоганян.

Журнал распространяется в России, Армении, Абхазии, Белоруссии, Германии, Грузии, Молдове, Франции и др. странах.

Над журналом работает интернациональная команда в лице главного редактора Елены Шуваевой-Петросян (Россия, Армения), редактора и менеджера по работе с клиентами Виктории Чембарцевой (Молдова, Россия), креативного директора Людмилы Сарычевой (Россия) и ряда журналистов из России, Армении, Узбекистана, Украины и др.

GORA magazine является партнером и официальным изданием Армянской федерации альпинизма и горного туризма.