В Москве вышел первый номер армянского журнала GORA magazine
6 октября 2017 - 10:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве вышел в светпервый номер армянского журнала GORA magazine.
GORA magazine – новое издание для людей с активной жизненной позицией. На страницах издания представлены материалы о путешествиях, туристических местах и достопримечательностях, традициях и культуре, увлечениях и достижениях, интервью с интересными и успешными людьми, которые рассказывают о своем пути успеха и делятся секретами. Основное внимание уделяется укреплению дружбы между Россией, Арменией и другими странами, где представлены русскоязычные диаспоры постсоветского пространства.
Приветственным словом первый номер GORA magazine поддержали чрезвычайный и полномочный посол России в Армении – Иван Волынкин и чрезвычайный и полномочный посол Армении в России – Вардан Тоганян.
Журнал распространяется в России, Армении, Абхазии, Белоруссии, Германии, Грузии, Молдове, Франции и др. странах.
Над журналом работает интернациональная команда в лице главного редактора Елены Шуваевой-Петросян (Россия, Армения), редактора и менеджера по работе с клиентами Виктории Чембарцевой (Молдова, Россия), креативного директора Людмилы Сарычевой (Россия) и ряда журналистов из России, Армении, Узбекистана, Украины и др.
GORA magazine является партнером и официальным изданием Армянской федерации альпинизма и горного туризма.
Самое значимое
«Я здесь в довольно дождливом Сан-Себастьяне, в лучшей стране - в Испании. Скоро увижу вас и с нетерпением жду этого. Мы едем в Ереван. Надеюсь увидеть вас очень скоро»,- говорит Малкович
«Мы организовали рекламную кампанию, потратили деньги и делали все от себя зависящее, чтобы концерт состоялся, но билеты не продались»,- отметил он
В беседе с PanARMENIAN.Net концертный директор Монатика Тамара Васюхина заявила, что в отмене концерта виновата компания-организатор Prime Production
Это не иллюзия, а реальный и уже реализованный проект фонда «Интеллектуальный ренессанс» (IRF)
Partner news
Последние новости
Армянский чай из горных трав Mountea начали экспортировать в Россию По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой
«ПСЖ» может продать Кавани и купить Санчеса По информации источника, Алексис выбирает между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» и готов переехать в Париж, так как там играет его друг Неймар
Лондонский бар признан лучшим в мире Второе место в списке заняло еще одно лондонское место — Dandelyan в отеле Mondrian. На третьей строчке рейтинга разместился нью-йоркский The Nomad
Епархия ААЦ в Грузии: Не имеем притязаний к храму в Гумбурдо и считаем его грузинским В заявлении, в частности, отмечается, что Епархия Армянской Апостольской церкви в Грузии не имеет притязаний к храму и считает его грузинским