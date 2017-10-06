Епархия ААЦ в Грузии: Не имеем притязаний к храму в Гумбурдо и считаем его грузинским
6 октября 2017 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Патриархат Грузии вместе с епархией Армянской Апостольской церкви в Грузии опубликовали совместное заявление относительно инцидента в грузинском селе Гумбурдо (Кумурдо).
30 сентября 2017 года во дворе церкви Х века в селе Гумбурдо Ахалкалакского района произошел инцидент между жителями села и сотрудниками правоохранительных органов. Проблема обострилась, когда местные жители без предварительного соглашения попытались установить во дворе церкви традиционный армянский каменный крест (хачкар).Позже ситуация в Гумбурдо накалилась, прозвучали выстрелы, в ход были пущены войска специального назначения. Инцидент перерос в столкновения.
В заявлении, в частности, отмечается, что Епархия Армянской Апостольской церкви в Грузии не имеет притязаний к храму и считает его грузинским.
«Начиная с 2015 года по настоящее время министерство Культуры и Охраны памятников Грузии проводит реставрационные работы. Во время раскопок, наряду с другими артефактами, во дворе церкви были выявлены могилы и останки усопших, которые временно были перемещены в другое место, где жители села и хотели установить хачкар.
Недопонимание также вызвала дезинформация о принадлежности церкви. Епархия Армянской Апостольской церкви в Грузии подтверждает, что не имеет притязаний к храму и считает его грузинским.
Почтение памяти предков не вызывает нареканий, однако необходимо учитывать, что на протяжении веков во дворе церкви были погребены и грузины, и армяне, также представители других национальностей, и уважение их памяти является нашим общим долгом»,- говорится в заявлении.
«Насилие любого вида неприемлемо, провокация недопустима. Защищайте грузино-армянскую дружбу, созданную на протяжении тысячелетий, проявляйте солидарность и решайте возникшие проблемы в рамках закона и путем христианской любви»,- призвали стороны.
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