Лондонский бар признан лучшим в мире

PanARMENIAN.Net - Лучшим в мире баром по версии The Worl'ds 50 Best Bars 2017 (аналога «Оскара» в отрасли), назван лондонский American Bar. Как отмечается на сайте премии, расположенное в отеле Savoy заведение, вот уже 125 лет находится в авангарде мировой коктейльной культуры.

Второе место в списке заняло еще одно лондонское место — Dandelyan в отеле Mondrian. На третьей строчке рейтинга разместился нью-йоркский The Nomad, пишет Lenta.ru.

Также в десятку лидеров вошли заведения из Афин, Сингапура и Шанхая. Российские бары в топ-50 не попали.

При этом в расширенном списке лучших заведений из 100 позиций оказались El Copitas из Санкт-Петербурга (70 место) и московская Chainaya. tea & cocktails (85 место).