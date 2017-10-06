Лондонский бар признан лучшим в мире
6 октября 2017 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Лучшим в мире баром по версии The Worl'ds 50 Best Bars 2017 (аналога «Оскара» в отрасли), назван лондонский American Bar. Как отмечается на сайте премии, расположенное в отеле Savoy заведение, вот уже 125 лет находится в авангарде мировой коктейльной культуры.
Второе место в списке заняло еще одно лондонское место — Dandelyan в отеле Mondrian. На третьей строчке рейтинга разместился нью-йоркский The Nomad, пишет Lenta.ru.
Также в десятку лидеров вошли заведения из Афин, Сингапура и Шанхая. Российские бары в топ-50 не попали.
При этом в расширенном списке лучших заведений из 100 позиций оказались El Copitas из Санкт-Петербурга (70 место) и московская Chainaya. tea & cocktails (85 место).
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Армянский чай из горных трав Mountea начали экспортировать в Россию По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой
«ПСЖ» может продать Кавани и купить Санчеса По информации источника, Алексис выбирает между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» и готов переехать в Париж, так как там играет его друг Неймар
Епархия ААЦ в Грузии: Не имеем притязаний к храму в Гумбурдо и считаем его грузинским В заявлении, в частности, отмечается, что Епархия Армянской Апостольской церкви в Грузии не имеет притязаний к храму и считает его грузинским
В Москве вышел первый номер армянского журнала GORA magazine Журнал распространяется в России, Армении, Абхазии, Белоруссии, Германии, Грузии, Молдове, Франции и др. странах