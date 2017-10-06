Саргсян: Для Армении развитие торгово-экономических отношений с Россией приоритетно
6 октября 2017 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых торгово-экономических отношений с Россией. Об этом заявилучастникам и гостям Шестого армяно-российского межрегионального форума «Армения и Россия: все грани партнерства» и Второго международного форума евразийского партнерства президент Армении Серж Саргсян.
«Армения уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых торгово-экономических отношений с Россией. Экономики наших стран тесно взаимосвязаны. Мы вместе реализуем масштабные проекты в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах двустороннего взаимодействия.
Активную роль в расширении сотрудничества играют регионы наших стран, для которых армяно-российский форум стал площадкой непосредственного общения представителей региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Отрадно, что выработанные в ходе предшествующих армяно-российских межрегиональных форумов предложения воплощаются в жизнь посредством реализации совместных инициатив»,- заявил президент.
По его словам, развитию межрегионального сотрудничества способствуют интеграционные процессы.
«В первую очередь это касается Евразийского экономического союза, благодаря которому децентрализованное взаимодействие поднялось на новый, более высокий уровень. Евразийский экономический союз приумножил созидательный потенциал наших стран, снял многие барьеры на пути взаимовыгодного экономического сотрудничества. Основная задача в нашем интеграционном объединении заключается в том, чтобы все предпринятое и предстоящее реализовать сводилось бы к повышению качества жизни и благополучия, было бы ощутимым для каждого гражданина и региона»,- отметил президент, выразив уверенность, что Второй международный форум евразийского партнерства, в свою очередь, поспособствует раскрытию широких деловых и инвестиционных возможностей Евразийского экономического союза и реализации новых взаимовыгодных бизнеспроектов.
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