Гимнаст Артур Давтян стал 13-м на чемпионате мира

PanARMENIAN.Net - На проходящем в канадском Монреале чемпионате мира по спортивной гимнастике в ночь на 6 октября состоялся финал многоборья.

Представитель Армении Артур Давтян с 83.332 очками занял 13-е место. Давтян по сравнению с предварительным этапом улучшил свой очковый показатель, сообщает пресс-служба НОКА.

Звание чемпиона мира в многоборье завоевал китаец Сиао Роутенг.

7 октября в финале упражнения махи на коне выступит Арутюн Мердинян.