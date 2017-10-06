Гимнаст Артур Давтян стал 13-м на чемпионате мира
6 октября 2017 - 13:23 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в канадском Монреале чемпионате мира по спортивной гимнастике в ночь на 6 октября состоялся финал многоборья.
Представитель Армении Артур Давтян с 83.332 очками занял 13-е место. Давтян по сравнению с предварительным этапом улучшил свой очковый показатель, сообщает пресс-служба НОКА.
Звание чемпиона мира в многоборье завоевал китаец Сиао Роутенг.
7 октября в финале упражнения махи на коне выступит Арутюн Мердинян.
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