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Советник Путина: Возможность членства Азербайджана в ЕАЭС зависит от Еревана

Советник Путина: Возможность членства Азербайджана в ЕАЭС зависит от Еревана
6 октября 2017 - 16:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Окончательное решение принять Азербайджан в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зависит от Армении. Об этом заявил советник президента России по вопросам евразийской интеграции Сергей Глазьев.

«Евразийский экономический союз открыт для всех участников, но решение в данном случае зависит от Армении, так как оно принимается на консенсусной основе», — сказал он на открытии Шестого российско-армянского межрегионального форума и Второго Евразийского форума, пишетSputnik-Армения.

Армения, как член ЕАЭС, может воспользоваться правом вето.

При этом, по словам Глазьева, заявления о том, что ЕАЭС — это попытка воссоздать СССР — глупость, которую впервые произнесла бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

«ЕАЭС строится на принципах ВТО и ничего более. Это экономическое объединение», — сказал он.

В этой связи Глазьев отметил, что у Союза нет общего парламента и единой валюты. По его словам, формирование единого правительства не предполагается, Межпарламентская Ассамблея ЕАЭС была распущена, чтобы у оппонентов не было поводов для обвинений.

Армения стала полноправным членом ЕАЭС 2 января 2015 года. В организацию входят также Россия, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

Ссылки по теме:
Armeniasputnik.am. Советник Путина: возможное членство Азербайджана в ЕАЭС зависит от Армении
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