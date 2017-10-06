Налбандян обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ предстоящую встречу президентов РА и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Эдвард Налбандян принял 6 октября сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрью Шефера, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Стороны обсудили вопросы организации встречи президентов Армении и Азербайджана.

На встрече продолжился обмен мнениями по ситуации в зоне карабахского конфликта, были обсуждены усилия Армении и стран-посредников МГ ОБСЕ по мирному урегулированию.

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 4 октября принял новоназначенного сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефера, прибывшего в Карабах с ознакомительным визитом.«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР.