// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Налбандян обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ предстоящую встречу президентов РА и Азербайджана

Налбандян обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ предстоящую встречу президентов РА и Азербайджана
6 октября 2017 - 16:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Эдвард Налбандян принял 6 октября сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрью Шефера, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Стороны обсудили вопросы организации встречи президентов Армении и Азербайджана.

На встрече продолжился обмен мнениями по ситуации в зоне карабахского конфликта, были обсуждены усилия Армении и стран-посредников МГ ОБСЕ по мирному урегулированию.

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 4 октября принял новоназначенного сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефера, прибывшего в Карабах с ознакомительным визитом.«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР.

 Самое значимое
Парламент Армении одобрил программу правительстваПарламент Армении одобрил программу правительства
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Свитальский: Парламентские выборы в Армении не были совершеннымиСвитальский: Парламентские выборы в Армении не были совершенными
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
Генсек ОБСЕ посетит АрмениюГенсек ОБСЕ посетит Армению
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
Председателем Национального Собрания Армении избран Ара БаблоянПредседателем Национального Собрания Армении избран Ара Баблоян
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Partner news
 Статьи
Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации

Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна

 Самое читаемое в разделе
Министр финансов РА: Новые антироссийские санкции не отразятся на экономике Армении
Налбандян: Договоренностей о встрече Саргсян-Алиев нет
Арцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружием
Премьер Армении подсказал главам общин, как привлекать инвестиции
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
В Дании хотят запретить ношение бурки и никаба Запрет будет касаться не только традиционных мусульманских предметов одежды и головных уборов, но и медицинских, клоунских и прочих масок
В Армении откажутся от приборов и веществ с содержанием ртути В частности, речь идет о медицинских термометрах, приборах для измерения давления, барометрах и других измерительных приборах, люминесцентных лампах, аккумуляторах
Рост Шумахера уменьшился на 14 сантиметров, вес - на 30 кг Его рост уменьшился со 174 до 160 сантиметров, а вес — с 74 до 45 килограммов
Из Армении в Грузию пытались нелегально перевезти более 870 бриллиантов Следствие утверждает, что один обвиняемый ввез бриллианты в Грузию из Армении через ТПП «Садахло» (грузино-армянская граница)