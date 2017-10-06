Иньеста продлил контракт с «Барселоной» до конца карьеры
6 октября 2017 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - «Барселона» объявила о продлении контракта с капитаном Андресом Иньестой. Испанец проведет в Каталонии остаток карьеры.
Иньеста поставит подписть под новым соглашением 6 октября, после чего игрок и президент «Барсы» Хосеп Бартомеу проведут пресс-конференцию, пишет Eurosport.
Контракт Иньесты с «Барселоной »заканчивался летом 2018 года. Андрес выступает за «сине-гранатовых» с 2002 года. На счету полузащитника 639 матчей и 55 голов за клуб.
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