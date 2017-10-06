Иньеста продлил контракт с «Барселоной» до конца карьеры

PanARMENIAN.Net - «Барселона» объявила о продлении контракта с капитаном Андресом Иньестой. Испанец проведет в Каталонии остаток карьеры.

Иньеста поставит подписть под новым соглашением 6 октября, после чего игрок и президент «Барсы» Хосеп Бартомеу проведут пресс-конференцию, пишет Eurosport.

Контракт Иньесты с «Барселоной »заканчивался летом 2018 года. Андрес выступает за «сине-гранатовых» с 2002 года. На счету полузащитника 639 матчей и 55 голов за клуб.