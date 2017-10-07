Проазербайджанский председатель ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

PanARMENIAN.Net - Накануне осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открывается в Страсбурге 9 октября проазербайджанский председатель ассамблеи, 66-летний испанец Педро Аграмунт подал в отставку.

Педро Аграмунт являлся содокладчиком Мониторингового комитета Совета Европы по Азербайджану. Согласно организации «Европейская инициатива стабильности» (ESI), со дня вступления в Совет Европы Азербайджан использовал «Икорную дипломатию», куда входили подарки, бесплатные поездки и деньги, для создания группы апологетов внутри ПАСЕ, которые постоянно действуют в интересах Азербайджана. Так, ESI считал П. Аграмунта защитником алиевского режима и отмечал, что содокладчики закрывали глаза на достигающий огромных размеров уровень репрессий во всех сферах. Таким образом, в составляемых им докладах замалчивалась реальная ситуация в области прав человека в Азербайджане.

В январе 2014 года правозащитница Азербайджана Лейла Юнус заявила, что содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Педро Аграмунт и Джозеф Греша повинны в росте числа политических заключенных в Азербайджане, который пришелся на их период мониторинга общественно-политической ситуации в республике.

«Учитывая сложности в управлении и кризис, в котором оказалась Парламентская ассамблея Совета Европы из-за принятия ею решений сомнительной совместимости с принципами верховенства права, для меня представляется невозможным выполнять роль, определенную главе ПАСЕ согласно регламенту и уставу Совета Европы», - говорится в заявлении об отставке, опубликованном 6 октября.

Аграмунт также добавил, что решился на этот шаг по личным причинам, следуя совету своего врача, и сообщил, что будет продолжать работать в ПАСЕ как член парламентской делегации Испании, пишет Deutsche Welle.

Срок полномочий Педро Аграмунта на посту председателя ПАСЕ истекает в январе 2018 года. Но, как сообщили в пресс-службе ПАСЕ, 9 октября должны были состояться дебаты по резолюции о досрочной отставке Аграмунта. Причиной послужил визит главы ПАСЕ в Сирию 20 марта 2017 года в составе российской делегации на самолете Минобороны РФ.

Соответствующего мандата на этот визит и разрешения Бюро ПАСЕ у Аграмунта не было. На все призывы добровольно уйти в отставку после компрометирующего визита глава ПАСЕ отвечал, что уже извинился за необдуманные действия и причин для отставки не видит.

Возмущенные действиями главы ПАСЕ депутаты решились изменить регламент ассамблеи, в котором не была прописана процедура досрочной отставки. Во время летней сессии ПАСЕ подавляющим числом голосов была принята резолюция, которая разрешает ассамблее отправлять председателя в отставку из-за «утраты доверия» и серьезных нарушений кодекса поведения. Согласно регламенту, выборы нового главы ПАСЕ должны состояться во время нынешней сессии. Обязанности председателя ПАСЕ временно будет исполнять первый вице-председатель ассамблеи британец Роджер Гейл, говорится в официальном заявлении ПАСЕ.