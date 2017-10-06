Саргсян обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ организацию встречи с Алиевым

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян принял 6 октября сопредседателей МГ ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обсудили возможности продвижения процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта и вопросы организации встречи президентов Армении и Азербайджана, обсудили также ситуацию в зоне карабахского конфликта.

Участники встречи подчеркнули важность приверженности сторон обязательствам, направленным на мирное урегулирование конфликта.

Ранее глава МИД Армении Эдвард Налбандян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрью Шефера, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 4 октября принял новоназначенного сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефера, прибывшего в Карабах с ознакомительным визитом.«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР.