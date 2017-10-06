Нобелевскую премию мира присудили движению за ядерное разоружение ICAN
6 октября 2017 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 год стало движение «Международная кампания по запрещению ядерного оружия» (ICAN). Об этом 6 октября сообщило жюри премии в Осло.
Организация награждена «за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого использования ядерного оружия», а также «за ее революционные усилия по достижению законодательного запрета такого оружия», говорится в заявлении, пишет Deutsche Welle.
Движение ICAN было учреждено в 2007 году в Вене на конференции стран и организаций, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия. Объявляя лауреата, представитель Норвежского нобелевского комитета отметила, что уже давно риск использования ядерного оружия не был столь высок как сейчас.
«Некоторые государства модернизируют свои ядерные арсеналы и существует реальная опасность того, что другие страны попытаются им завладеть, примером чего может служить Северная Корея. Ядерное оружие представляет собой постоянную угрозу для человечества и всей жизни на Земле», - указала она.
Благодаря, в том числе, работе ICAN, удалось заполнить существовавший пробел в международном законодательстве и запретить ядерное оружие, отметило далее жюри премии. Норвежский нобелевский комитет отдает отчет в том, что законодательный запрет на международном уровне сам по себе не устранит ядерного оружия, поэтому призывает ядерные державы начать серьезные переговоры с целью постепенной, пропорциональной и тщательно контролируемой ликвидации почти 15 тысяч единиц ядерного оружия в мире. Движение ICAN в 2016 году в большей степени, чем кто-либо другой, приложил усилия для достижения мира без ядерного оружия, заключил Норвежский нобелевский комитет.
В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за заслуги в разрешении конфликта между властями страны и боевиками «Вооруженных революционных сил Колумбии» (FARC) и усилия по окончанию длившейся более полувека гражданской войны.
Нобелевская премия мира считается важнейшей в мире политической наградой. В разные годы ее получили президент США Барак Обама, защитник прав чернокожих в США Мартин Лютер Кинг, католическая монахиня мать Тереза, президент ЮАР Нельсон Мандела, канцлер ФРГ Вилли Брандт, китайский диссидент Лю Сяобо и президент СССР Михаил Горбачев. В 2017 году в лонг-листе премии числятся 215 государственных и общественных деятелей, а также 103 организации, указывает dpa. Денежный размер премии в этом годусоставляет 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 940 тысяч евро).
Церемония вручения Нобелевских премий ежегодно проводится 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Торжественные мероприятия начинаются в Осло, а продолжаются в Стокгольме, где вручаются награды по физике, медицине, литературе и химии.
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