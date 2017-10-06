Делегат UWW: Армянские борцы - одни из сильнейших в мире

PanARMENIAN.Net - Армянские борцы - одни из сильнейших в мире. Об этом заявил делегат международного турнира по вольной борьбе имени Степана Саргсяна Ференц Джярмати.

Он назначен Объединенным миром борьбы (UWW).

Джярмати встретился с генеральным секретарем НОКА, министром спорта и молодежи РА Грачья Ростомяном, а затем направился на место проведения соревнования в Ванадзор.

«Я впервые командирован на международный турнир имени Степана Саргсяна. Довольно сильный турнир, имеющий важную роль в деле развития борьбы в Армении. Ведь борьба в вашей стране - вид спорта номер один.

Армянские борцы - одни из сильнейших в мире. Ярким доказательством этому являются медали, завоеванные ими на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Когда вижу на ковре армянского борца, говорю, что он победитель», - сказал Джярмати, передает пресс-служба НОКА.

Международный турнир имени Степана Саргсян пройдет с 6 по 8 октября. 7 октября состоится первый день соревнований.